Canicattì, stessa auto data alle fiamme due volte in pochi giorni: indaga la Polizia

Misterioso episodio di cronaca a Canicattì, dove la stessa automobile è stata data alle fiamme per ben due volte nel giro di pochi giorni. L’auto, parcheggiata in una via periferica della città, è stata completamente distrutta dal rogo nella notte tra giovedì e venerdì.

Secondo quanto riferito, il primo incendio si era verificato solo pochi giorni prima, sempre nella stessa zona e con le stesse modalità. Dopo un primo intervento dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, l’auto era stata parzialmente danneggiata ma ancora recuperabile. Tuttavia, il nuovo rogo ha cancellato ogni speranza di riparazione, riducendo la vettura a un ammasso di lamiere annerite.

Gli agenti del Commissariato di Canicattì hanno avviato le indagini per risalire alle cause del doppio incendio. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella del gesto doloso, anche se non si esclude alcuna pista. Sul posto i vigili del fuoco hanno rinvenuto tracce compatibili con l’utilizzo di liquido infiammabile, che avvalorerebbero la tesi dell’attentato incendiario.

Il proprietario del veicolo, un cittadino residente in zona, è stato ascoltato dagli inquirenti per chiarire eventuali elementi utili all’indagine. Non risultano, al momento, minacce dirette o episodi di conflitto personale.

La Polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nelle vie limitrofe e non esclude collegamenti con altri incendi dolosi avvenuti recentemente in città.