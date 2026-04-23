Canicattì, spari nottetempo

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A Canicattì nottetempo in via Cristoforo Colombo numerosi colpi di pistola di grosso calibro sono stati sparati contro l’ingresso di un condominio. Alcuni dei residenti hanno subito telefonato al 112 lanciando l’allarme. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della locale Compagnia e i Poliziotti del Commissariato. Indagini sono in corso avvalendosi anche, se presenti, di video – sorveglianza. La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta. Difficile è accertare se il destinatario dell’intimidazione sia uno degli abitanti della palazzina o se gli spari siano legati ad altro. Probabilmente, secondo l’attentatore che ha sparato, “chi ha orecchie per intendere avrà inteso”.