Canicattì, sfilza di reati, denunciato e poi arrestato

A Canicattì i poliziotti del locale Commissariato hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 38 anni. Lui, con obbligo di dimora a casa dalle ore 19 alle 7, è uscito durante la notte di Capodanno per andare a minacciare la sua ex. E’ scattato l’allarme. La Polizia non lo ha intercettato in strada, ma al rientro a casa. Nel corso di una perquisizione sono stati scoperti e sequestrati due proiettili, alcuni grammi di cocaina, marijuana e hashish, e un bilancino di precisione. Nel frattempo, a fronte della violazione dell’obbligo di dimora, è stato arrestato ai domiciliari.