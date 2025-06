Canicattì, sequestro da 600.000 euro

Condividi

La Polizia, su delega della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, e su proposta del questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha sequestrato beni per 600.000 euro ad un pregiudicato cinquantenne di Canicattì e alla sua famiglia. Il questore ha riscontrato l’“elevata pericolosità sociale manifestata nel corso degli anni dall’uomo”, condannato con sentenza definitiva nel 2004 per riciclaggio, già arrestato nel 2018 per tentata estorsione aggravata e detenzione di droga a fine di spaccio, e poi condannato a 4 anni e 4 mesi.

I beni sottoposti a sequestro sono un intero compendio aziendale, 15 veicoli, 4 terreni, un motore per imbarcazione e vari rapporti finanziari per un valore complessivo di 600.000 euro.