Canicattì senza acqua da giorni: protesta sotto la pioggia davanti al Comune

Canicattì vive una delle pagine più difficili degli ultimi anni sul fronte idrico. Da circa una settimana gran parte della città è completamente senz’acqua: gli autobottisti hanno sospeso il servizio e, di conseguenza, centinaia di famiglie si ritrovano impossibilitate a soddisfare anche i bisogni più elementari. Una crisi che sta assumendo i contorni di una vera emergenza sociale.

Questa mattina, nonostante il maltempo, numerosi cittadini si sono radunati davanti al Municipio per manifestare il proprio disagio. Ombrelli aperti e tanta rabbia: a sostenere la protesta anche il vicepresidente del Consiglio comunale, Giuseppe Alaimo, presente accanto ai manifestanti.

Negli anni, numerose famiglie hanno deciso di rescindere il contratto con la società che gestisce il servizio idrico, affidandosi esclusivamente alle autobotti. Ma proprio gli autobottisti, già da lunedì scorso, hanno incrociato le braccia, chiedendo ad Aica e al Comune l’attivazione di ulteriori punti di approvvigionamento. Attualmente, spiegano, un solo punto non è sufficiente per servire circa 30 mezzi.

Il problema, però, non riguarda soltanto chi si rifornisce tramite autobotti. Anche diversi utenti regolarmente allacciati alla rete Aica denunciano l’assenza totale o la scarsità dell’acqua. È il caso di alcune attività commerciali costrette ad abbassare le saracinesche.

Sulla vicenda interviene anche Salvatore Licari, componente dell’ex Consulta di Aica: «Siamo in stato di emergenza fino a maggio 2026. L’acqua è un diritto e non può essere negata ai cittadini. Aica e Ati idrico stanno operando fuori dalle regole. Serve un commissariamento immediato. Canicattì non può essere lasciata in queste condizioni».

Durante la manifestazione non sono mancati momenti di tensione. Alcuni cittadini hanno invocato azioni più drastiche, come il blocco della città. La situazione è degenerata quando un gruppo ha tentato di dar vita a un corteo non autorizzato. L’intervento delle forze dell’ordine — Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza in assetto antisommossa — ha impedito il peggio e riportato l’ordine.

Resta, però, una città stremata, in attesa di risposte concrete e immediate. L’emergenza idrica a Canicattì continua, e con essa la protesta di cittadini che chiedono solo un bene essenziale: l’acqua.