Canicattì, scippo a danno di un’anziana di 72 anni

Condividi

Visualizzazioni 126

A Canicattì, in via Rivoli, a poca distanza dalla propria abitazione, una pensionata di 72 anni è stata rapinata. Un immigrato l’ha colta di sorpresa, le ha scippato la borsa ed è scappato. Lei, scioccata, ha gridato nel tentativo di lanciare l’allarme. I residenti nella zona hanno telefonato al 112. I Carabinieri si sono attivati subito ma del malvivente non vi è stata più nessuna traccia. Il bottino è alquanto misero: 8 euro e il telefono cellulare. Indagini in corso.