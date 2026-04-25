Canicattì, rubate le targhe dedicate a Livatino e Sciascia: colpito il Giardino dei Giusti

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Un gesto che ferisce la memoria collettiva e i valori civili della comunità. Nella Villa Comunale di Canicattì sono state sottratte le targhe commemorative dedicate al magistrato Rosario Livatino e ad Antonino Sciascia, entrambe collocate in occasione dell’inaugurazione del Giardino dei Giusti lo scorso 29 ottobre.

Il furto ha suscitato sdegno e amarezza, perché non si tratta soltanto della sparizione di oggetti materiali, ma di un atto che colpisce simboli profondi: il ricordo di uomini che hanno incarnato giustizia, integrità e senso dello Stato. Il Giardino dei Giusti era nato proprio con l’intento di custodire e trasmettere questi valori alle nuove generazioni.

A esprimere una dura condanna è stata Claudia Vecchio, presidente dell’Associazione Casa Museo Giudice Livatino, promotrice dell’iniziativa insieme al Comune. La presidente ha ricordato come quel luogo rappresenti uno spazio di riflessione e riconoscimento per chi, nella propria vita, ha scelto il bene e contrastato le ingiustizie.

Secondo Vecchio, colpire il Giardino dei Giusti equivale a mettere in discussione i principi stessi su cui si fonda la convivenza civile. Tuttavia, ha assicurato che l’episodio non fermerà l’attività dell’associazione: l’impegno per la memoria e la diffusione della cultura della legalità proseguirà con determinazione.

L’auspicio condiviso è che si faccia presto chiarezza sull’accaduto e che gesti come questo trovino una risposta forte nella partecipazione e nella difesa dei valori comuni.