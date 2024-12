Canicattì, ripristinata la Guardia medica pediatrica

Condividi

Ripristinata la Guardia Medica pediatrica di Canicattì su disposizione di Cristoforo Infurchia, direttore sanitario dell azienda sanitaria di Canicattì.

La guardia medica pediatrica è stata riattivata presso i locali di via Pietro Micca padiglione C.

Apertura nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 10 alle 15.

Soddisfatta Liliana Palumbo Piccionello, responsabile del distretto canicattinese della rete civica della salute: “Si tratta di una notizia di utilità in un periodo freddo in cui i bambini patiscono i malesseri di stagione”.

Sulla riapertura una importante spinta è stata data anche dalla Democrazia Cristiana di Canicattì.