Canicattì, rapinata un’anziana di 90 anni

A Canicattì, in via Augello, è accaduto che un malvivente, con volto scoperto e presumibilmente armato, ha minacciato in strada un’anziana, di 90 anni, e le ha rapinato la borsa, con dentro 400 euro in contanti, cellulare, effetti personali e documenti. Indagano i Carabinieri della locale Compagnia.