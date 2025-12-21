Canicattì, rapina notturna in un panificio: bottino di 200 euro

Condividi

Nuovo colpo notturno a Canicattì. Un panificio di largo Aosta è stato rapinato poco prima dell’alba da tre malviventi con il volto coperto da passamontagna e armati di mazze. Il bottino è stato identico a quello di un precedente episodio: circa 200 euro prelevati dal registratore di cassa.

Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori sono entrati in azione subito dopo la riapertura dell’attività commerciale. L’azione è stata rapida: dopo aver minacciato il titolare, hanno arraffato il denaro e si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno setacciato la zona alla ricerca dei responsabili, ma senza esito. Nessuna traccia dei tre banditi.

Le numerose analogie con una recente rapina avvenuta ai danni di un bar-pasticceria fanno ipotizzare che ad agire possa essere stata la stessa banda. I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e verificare un eventuale collegamento tra i due episodi criminosi.