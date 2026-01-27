Canicattì, rapina in via Pietro Micca: madre e figlia aggredite e ferite

Condividi

Paura nel pomeriggio di oggi, 27 gennaio 2026, a Canicattì, dove si è verificata una violenta rapina nei pressi della guardia medica di via Pietro Micca. Vittime dell’aggressione una madre e la figlia, che si trovavano a bordo della propria auto.

Le due donne erano ferme all’incrocio quando alcuni malviventi hanno improvvisamente aperto le portiere del veicolo, riuscendo a rubare le borse. Nel tentativo di inseguire i ladri, le vittime sono scese dall’auto ma sono state aggredite con spranghe di ferro, riportando ferite.

Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Le due donne sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, dove sono state medicate. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono comunque sotto osservazione.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell’aggressione. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona.