Canicattì, rapina in pieno centro: arrestati due giovani grazie al rapido intervento delle Forze dell’Ordine

Momenti di tensione nel pomeriggio del 27 gennaio 2026 a Canicattì, dove due donne di 77 e 58 anni sono state vittime di una rapina in città. L’episodio ha fatto scattare un immediato e coordinato intervento delle forze di polizia, che ha portato in breve tempo all’arresto dei presunti responsabili.

Grazie alla tempestiva azione congiunta del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Canicattì e del Commissariato di Polizia di Stato, i due giovani sospettati sono stati rapidamente individuati e rintracciati. Si tratta di un 29enne e di un 19enne, uno dei quali cittadino straniero, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I due sono stati accompagnati negli uffici di polizia e tratti in arresto con l’accusa di rapina. Dopo l’espletamento delle formalità di rito, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Agrigento, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dei fatti.

L’episodio conferma ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, un lavoro sinergico che consente di garantire risposte rapide ed efficaci ai reati e di rafforzare il controllo e la sicurezza del territorio.

Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.