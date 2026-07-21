Canicattì, rapina con pistola in una fioreria: 24enne finisce in carcere

È scattata la misura cautelare in carcere per un giovane di 24 anni ritenuto il presunto autore di una rapina a mano armata ai danni di una fioreria di Canicattì. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza della città, in seguito a un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica.
Il fatto contestato risale allo scorso 13 luglio, quando un individuo avrebbe fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale, nel centro abitato di Canicattì, minacciando i presenti con un’arma e riuscendo a impossessarsi del denaro disponibile.
Le indagini avviate immediatamente dagli investigatori del Commissariato hanno permesso, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, di raccogliere elementi utili all’identificazione del presunto responsabile. Gli accertamenti svolti nelle ore successive alla rapina avrebbero consentito di risalire al giovane, già gravato da precedenti penali.
Dopo la notifica del provvedimento e le formalità di rito, il 24enne è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Agrigento, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.