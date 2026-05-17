Canicattì, raffica di controlli dei Carabinieri: multe per oltre 5 mila euro e pistola sequestrata

Condividi

Visualizzazioni 136

Controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri a Canicattì, dove i militari hanno intensificato le verifiche su persone e veicoli nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza urbana.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 49 persone e controllate 28 automobili. I militari hanno inoltre eseguito sei perquisizioni personali e una perquisizione veicolare.

L’attività ha portato anche all’elevazione di sei sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un totale complessivo di 5.699 euro. Un cittadino extracomunitario, risultato con il permesso di soggiorno scaduto, è stato invitato a recarsi in Questura per gli adempimenti previsti.

Due soggetti sono stati segnalati all’Autorità amministrativa competente dopo essere stati trovati in possesso di hashish destinato a uso personale.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno inoltre denunciato a piede libero un minorenne sorpreso alla guida di un’auto. Durante la perquisizione del veicolo è stata trovata e sequestrata una pistola a salve calibro 9 millimetri priva del tappo rosso obbligatorio per legge.