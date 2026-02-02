Canicattì, proposti tre arresti in carcere

La Procura di Agrigento ha proposto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale, previo interrogatorio preventivo, l’arresto in carcere di tre romeni residenti a Canicattì, di 20, 35 e 52 anni. Lo scorso 13 ottobre avrebbero avrebbero aggredito e brutalmente picchiato una persona, poi ricoverata in Rianimazione, al culmine di un litigio insorto perché l’aggredito, vicino di casa dei tre, avrebbe mantenuto in pessime condizioni igieniche i suoi cani. Nel corso dell’interrogatorio preventivo, i tre si sono difesi sostenendo di essere stati loro minacciati con un coltello, e di essersi difesi.
