Canicattì, proposti tre arresti in carcere

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 123

La Procura di Agrigento ha proposto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale, previo interrogatorio preventivo, l’arresto in carcere di tre romeni residenti a Canicattì, di 20, 35 e 52 anni. Lo scorso 13 ottobre avrebbero avrebbero aggredito e brutalmente picchiato una persona, poi ricoverata in Rianimazione, al culmine di un litigio insorto perché l’aggredito, vicino di casa dei tre, avrebbe mantenuto in pessime condizioni igieniche i suoi cani. Nel corso dell’interrogatorio preventivo, i tre si sono difesi sostenendo di essere stati loro minacciati con un coltello, e di essersi difesi.

Notizie correlate

Leave a Comment