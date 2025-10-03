Canicattì, oggi i funerali di Mattia Iannuzzo

E’ stata restituita la salma alla famiglia. Oggi a Canicattì nella chiesa di San Diego alle ore 16 i funerali di Mattia Iannuzzo, il ragazzo di 15 anni travolto e ucciso da un’automobile lunedì scorso. Il sindaco, Vincenzo Corbo, ha proclamato il lutto cittadino. E ha scritto: “Desideriamo stringerci alla famiglia di Mattia partecipando tutto il cordoglio di una città frastornata da questa tremenda disgrazia e sensibilizzare tutti sull’uso della prudenza alla guida. Invito la cittadinanza, le istituzioni, i titolari di attività a manifestare la propria solidarietà partecipando, nelle forme che riterranno più opportune, al lutto cittadino”. Sospese tutte le manifestazioni pubbliche, eventualmente previste, fino alla conclusione delle esequie.
