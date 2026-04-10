Canicattì, no alla mozione di sfiducia al sindaco

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Il Consiglio comunale di Canicattì ha bocciato la mozione di sfiducia contro il sindaco Vincenzo Corbo. A favore della mozione hanno votato 13 consiglieri. Sono stati 5 i contrari. E 6 i consiglieri assenti. Per essere approvata sarebbero stati necessari almeno 15 voti sui 24 consiglieri complessivi. La mozione di sfiducia è stata firmata e sostenuta da 14 consiglieri: Angelo Cuva, Gianluca Cilia, Fabio Falcone, Calogero Muratore, Giangaspare Di Falco, Giuseppe Alaimo, Calogero Restivo, Dario Curto, Daniele Marchese Ragona, Giuseppe La Licata e Anita Sciabbarrasi.