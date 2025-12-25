Canicattì, muore a 46 anni nel giorno di Natale: trovato senza vita in casa

Condividi

Il corpo senza vita di un uomo di 46 anni è stato rinvenuto poco prima delle 15 all’interno della sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato causato da un improvviso malore che non gli avrebbe lasciato scampo. A lanciare l’allarme sono stati i familiari.

Sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze del decesso.