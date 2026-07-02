Canicattì, minacce e violenze in famiglia per ottenere soldi per la droga: arrestato un 25enne

Condividi

Visualizzazioni 86

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Canicattì con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei propri familiari. Il provvedimento è stato eseguito dopo le indagini avviate in seguito alle denunce presentate dai parenti, che avrebbero raccontato una lunga serie di episodi di violenza, intimidazioni e richieste di denaro finalizzate all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il 25enne avrebbe più volte minacciato i familiari quando questi si rifiutavano di consegnargli del denaro. Tra le frasi contestate dagli investigatori vi sarebbero anche pesanti intimidazioni e la promessa di incendiare le automobili di famiglia.

Gli inquirenti hanno ricostruito diversi episodi che avrebbero caratterizzato il clima di tensione all’interno dell’abitazione. In una circostanza, il giovane avrebbe aggredito il padre mentre quest’ultimo cercava di impedirgli di compiere un gesto estremo. In un altro episodio, invece, avrebbe sottratto il telefono cellulare al nonno ottantenne per ricavarne il denaro necessario all’acquisto della droga. Sempre secondo l’accusa, avrebbe inoltre rubato il borsello a un amico del fratello.

Tra i fatti contestati figura anche il danneggiamento dell’auto del padre, sulla quale sarebbe stata tracciata una scritta offensiva. In un’altra occasione, il giovane avrebbe minacciato il genitore impugnando un piccone e dicendo che avrebbe distrutto la sua vettura.

Alla luce degli elementi raccolti durante le indagini, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Nei prossimi giorni l’indagato, assistito dal proprio difensore, sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia.

Come previsto dalla legge, il giovane è da considerarsi innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.