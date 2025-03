Canicattì, maxi furto in un minimarket

Condividi

A Canicattì in corso Umberto I, nel centro cittadino, ignoti ladri, travisati, hanno forzato un ingresso, e sono entrati dentro un mini market gestito da afghani, utilizzato anche, soprattutto dagli immigrati, come punto “Money Transfer” per inviare denaro all’estero. Hanno rubato circa 15.000 euro e 20 smartphone. Nella zona vi sarebbero parecchie telecamere di video-sorveglianza, verosimilmente utili ai Carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini.