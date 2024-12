Canicattì, maxi furto di gasolio

Condividi

A Canicattì ignoti malviventi hanno rubato circa 400 litri di gasolio dai serbatoi di dodici furgoni e tre autocompattatori di proprietà di un’impresa, posteggiati in un’area in contrada Giuliana. Un dipendente, accortosi di quanto accaduto, ha informato i titolari, che hanno sporto denuncia ai Carabinieri della locale Compagnia. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un’inchiesta. Indagini sono in corso eventualmente avvalendosi di sistemi di video-sorveglianza se presenti.