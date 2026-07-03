Canicattì, maltrattamenti in famiglia: arrestato

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Un 25enne di Canicattì è stato arrestato e trasferito in carcere per maltrattamenti a danno dei familiari. Secondo la Procura di Agrigento, avrebbe preteso denaro per acquistare droga e, ai rifiuti, reagiva con minacce di morte e di incendiare le automobili dei parenti. Tra gli episodi contestati vi sono un’aggressione al padre, il furto del cellulare al nonno ottantenne e del borsello a un amico del fratello, oltre alle minacce rivolte al genitore anche con un piccone e alle scritte offensive sulla sua auto. L’indagato, difeso dall’avvocato Davide Casà, sarà interrogato nei prossimi giorni.