Canicattì, maltrattamenti alla compagna, arrestato

A Canicattì i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni indagato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce a danno della compagna. I militari sono intervenuti in casa della coppia allarmati da alcuni residenti nella zona, insospettiti da trambusto e grida. Il trentenne è stato trasferito in carcere. A tutela di lei, da tempo preda della condotta offensiva da parte di lui, è stato attivato il “codice rosso”.