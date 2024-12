Canicattì, intimidito un bracciante agricolo

Condividi

A Canicattì i poliziotti del locale Commissariato sono impegnati nelle indagini per scoprire l’autore di una intimidazione contro un uomo di 47 anni, bracciante agricolo, romeno. Lui, nel centro città, su uno sportello della propria automobile, una Fiat Marea, ha trovato un foglio di carta attaccato con del nastro adesivo e la scritta: “Se tocchi mia sorella solo un’altra volta, ti ammazzo”. E poi il parabrezza e il cofano pesantemente danneggiati. Il romeno ha riferito di non essere mai incorso in dissidi con nessuno.