Canicattì, incendio distrugge un magazzino agricolo: si indaga su possibile origine dolosa

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Un violento incendio ha devastato un magazzino nelle campagne di Canicattì, in contrada Cazzola, sollevando dubbi sulla sua origine. Le fiamme hanno distrutto l’immobile e le attrezzature agricole custodite al suo interno, provocando danni anche alla struttura adiacente, utilizzata da un’azienda che si occupa di smaltimento rifiuti.

Secondo i primi accertamenti dei Vigili del Fuoco, non sarebbero state rinvenute tracce di liquidi infiammabili o altri elementi tipici di un incendio appiccato con acceleranti. Tuttavia, un dettaglio mantiene alta l’attenzione degli investigatori: porta e finestra del magazzino risultavano forzate, circostanza che farebbe pensare a un possibile accesso dall’esterno prima del rogo.

Le fiamme hanno causato gravi danni anche al tetto dell’edificio, condiviso con il capannone confinante, aggravando così il bilancio complessivo dell’incendio.

Sul caso indaga la Polizia di Stato, che ha già raccolto le testimonianze dei proprietari delle strutture coinvolte. Al momento non si esclude alcuna pista, ma l’ipotesi di un gesto doloso resta tra quelle al vaglio.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e le cause del rogo.