Canicattì, in ospedale con un coltello, denunciato

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Un uomo di 42 anni è stato denunciato dalla polizia dopo essere stato colto in possesso di un coltello all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe infastidito pazienti e personale sanitario, assumendo un comportamento aggressivo. Quando sul posto sono giunti i poliziotti del locale Commissariato, lui ha consegnato spontaneamente il coltello, a serramanico, con lama di circa nove centimetri. Il 42enne risponderà alla Procura di Agrigento del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.