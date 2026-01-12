Canicattì, il Prefetto convoca una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Condividi

Visualizzazioni 147

Nell’ottica di assicurare un diretto rapporto tra le Istituzioni e il territorio, allo scopo di agevolare l’interlocuzione con gli amministratori locali e di individuare più agevolmente eventuali misure atte a fronteggiare le criticità nei vari ambiti territoriali, il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, che si svolgerà presso la sede municipale del Comune di Canicattì nel pomeriggio di martedì 13 gennaio 2026.

Come per l’analoga iniziativa tenutasi recentemente a Santa Margherita di Belice, nel corso della riunione saranno affrontate le principali questioni di carattere generale, nonché quelle inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica nella città di Canicattì, anche con riferimento alla movida e al mondo giovanile.