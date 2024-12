Canicattì, il consigliere comunale Vurto aderisce a Forza Italia

Condividi

In occasione della venuta del Presidente della Regione Renato Schifani e del Coordinatore Regionale Marcello Caruso alla manifestazione dell’On Riccardo Gallo, il Consigliere Comunale di Canicattì Dario Curto, dopo una attenta riflessione ha scelto di aderire a Forza Italia con piena convinzione ed entusiasmo.

“ da sempre sono un liberale convinto, in forza Italia ritrovo i valori nei quali credo”

“ ringrazio l’on Gallo e la Coordinatrice provinciale On La Rocca Ruvolo per il sostegno e la fiducia accordata, la cui vicinanza e guida sono state determinanti in questo percorso di adesione”.