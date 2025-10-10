Canicattì, ignoti ladri hanno “disarmato” un novantenne

A Canicattì, in periferia, ignoti malviventi sono entrati furtivamente nell’abitazione di un pensionato novantenne, e hanno rubato 4 fucili e 3 pistole custodite in un armadietto blindato. Lui si è accorto del furto appena rientrato a casa dopo un mese di assenza. Probabilmente i ladri sono stati a conoscenza del possesso delle armi. L’anziano ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Compagnia. Indagini in corso.
