Canicattì, furto in un’azienda agricola

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A Canicattì, in contrada Grottarossa, ignoti ladri sono entrati furtivamente nottetempo in un’azienda agricola, e hanno rubato un furgone e diversi attrezzi. Il mezzo, di proprietà di un imprenditore locale, era parcheggiato all’interno dell’impresa, con le chiavi inserite nel quadro: una circostanza che avrebbe facilitato la fuga. Il titolare, accortosi di quanto accaduto, ha sporto denuncia ai carabinieri della locale Compagnia. Indagini sono in corso.



