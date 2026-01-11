Canicattì, furto in un negozio di abbigliamento in Viale della Vittoria

Condividi

Notte movimentata a Canicattì, dove ignoti malviventi hanno messo a segno un furto ai danni di un negozio di abbigliamento situato nel centralissimo Viale della Vittoria. I ladri sono riusciti a introdursi all’interno dell’esercizio commerciale dopo aver forzato la saracinesca dello stabile, che si trova al primo piano.

Una volta dentro, il gruppo ha prelevato circa 400 euro in contanti custoditi nel registratore di cassa, portando via anche diversi capi di abbigliamento e alcune paia di scarpe. Dopo il colpo, i responsabili si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

La scoperta del furto è avvenuta nelle ore successive, quando la proprietaria del negozio, una cittadina di origine cinese, ha aperto l’attività e si è resa conto dell’accaduto. La donna ha immediatamente denunciato il fatto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di individuare elementi utili all’identificazione degli autori del furto. Al momento non si esclude alcuna pista.