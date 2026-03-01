Canicattì, furto e vandalismi al cimitero: profanate anche le tombe del giudice Saetta e del figlio

Condividi

Visualizzazioni 111

Notte di furti e devastazioni al cimitero comunale di via Nazionale a Canicattì, dove ignoti hanno preso di mira diverse cappelle gentilizie e monumenti funerari. Sarebbero almeno dieci le strutture danneggiate nel corso dell’incursione.

Tra gli episodi che hanno suscitato maggiore sdegno, la profanazione delle sepolture del magistrato Antonino Saetta e del figlio Stefano Saetta, assassinati in un attentato mafioso il 25 settembre 1988 lungo la strada statale 640. Un gesto che ha colpito profondamente la comunità locale.

I malviventi hanno asportato suppellettili in metallo, tra cui vasi in bronzo, maniglie in ottone e diversi oggetti religiosi, come statue raffiguranti la Madonna e Gesù. La stima complessiva dei danni è ancora in fase di definizione.

A scoprire quanto accaduto sono stati, nelle prime ore del mattino, gli addetti al cimitero che hanno immediatamente informato il sindaco Vincenzo Corbo. Il primo cittadino si è recato sul posto per un sopralluogo e ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia locale, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

«Un atto vergognoso, compiuto senza alcun rispetto», ha commentato il sindaco, auspicando che le forze dell’ordine possano individuare al più presto gli autori del raid.

Nel frattempo, i militari della stazione cittadina hanno trasmesso un’informativa alla Procura della Repubblica di Agrigento, che ora coordina gli accertamenti sull’episodio.