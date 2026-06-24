Canicattì, evade dai domiciliari e danneggia il braccialetto elettronico, arrestato 37enne

Un uomo di 37 anni di Canicattì è stato arrestato dai carabinieri per evasione dopo essersi allontanato dall’abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari e aver rimosso e danneggiato il braccialetto elettronico utilizzato per il monitoraggio. Le ricerche, avviate dopo l’allarme scattato nella notte, hanno consentito ai militari di rintracciarlo la mattina successiva nel centro abitato di Canicattì. E’ stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” ad Agrigento.
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