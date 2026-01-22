Canicattì: due rapine in Corso Umberto

A Canicattì in Corso Umberto due malviventi travisati e armati di spranghe hanno perpetrato due rapine. Sono irrotti in una tabaccheria, hanno preteso la consegna dell’incasso, il titolare si è opposto, lo hanno picchiato costringendolo poi a ricorrere al pronto soccorso, e hanno arraffato pochi contanti prima di dileguarsi. Poi, molto probabilmente gli stessi banditi, hanno atteso un altro tabaccaio sotto casa, lo hanno aggredito e costretto a consegnare i soldi in tasca e le chiavi del negozio, che poi hanno tentato inutilmente di scassinare.
