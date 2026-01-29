Canicattì, due donne rapinate, due arresti

Condividi

Visualizzazioni 129

A Canicattì Polizia e Carabinieri hanno arrestato un marocchino di 29 anni e un canicattinese di 19 anni, indagati di rapina e lesioni personali. In via Pietro Micca hanno aggredito due donne, madre e figlia, di 77 e 57 anni, colpendole con una spranga di ferro. E hanno rubato una borsetta. Le forze dell’ordine, a seguito di una segnalazione, li hanno scovati all’interno dell’ex ospedale. La borsetta è stata recuperata. Le due malcapitate sono state soccorse in ospedale per lievi traumi.