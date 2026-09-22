Canicattì, droga nascosta in casa: arrestata una 47enne con marijuana e una sostanza rosa

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Controlli dei carabinieri sul territorio di Canicattì, dove un intervento ha portato all’arresto di una donna di 47 anni, accusata di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A far scattare l’intervento sono stati i militari della Stazione dei Carabinieri di Canicattì, impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto dalla Compagnia.

Durante la perquisizione nell’abitazione della donna sono stati trovati 263 grammi di marijuana, insieme a circa 5 grammi di una sostanza di colore rosa, indicata in via preliminare come possibile “cocaina rosa”. Saranno però gli esami di laboratorio a stabilire con certezza la composizione della sostanza.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre rinvenuti tre bilancini, materiale che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile all’attività di detenzione e preparazione della droga.

La sostanza e tutto il materiale trovato sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al termine degli adempimenti previsti, la 47enne è stata trasferita nella Casa circondariale di Agrigento, su disposizione della Procura della Repubblica. La posizione della donna resta comunque al vaglio dell’autorità giudiziaria e le accuse dovranno essere confermate nelle successive fasi del procedimento.