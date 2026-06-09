Canicattì, donna rinvenuta incosciente e gravemente ferita

A Canicattì in un immobile fatiscente in via Busca è stata rinvenuta priva di sensi e in una pozza di sangue una donna originaria della Romania. Lei, di 48 anni, senza fissa dimora, avrebbe trovato rifugio nello stabile. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti nella zona. In ospedale i medici hanno riscontrato traumi contusivi forse derivanti da una caduta, associati ad una crisi respiratoria. Prognosi riservata. Indagini in corso ad opera dei Carabinieri della locale Compagnia.
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