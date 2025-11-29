Canicattì, donna morta carbonizzata

Condividi

A Canicattì è accaduto che nel centro storico, nel quartiere di Borgalino, in via Pisacane, un’anziana di 80 anni, Carmela Petralito, è stata trovata morta carbonizzata. Sarebbe stata avvolta dalle fiamme sprigionatesi da una stufa elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno solo constatato il decesso. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa allarmatisi per la fuoriuscita di fumo dai locali.