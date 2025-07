Canicattì, denunciato “panettiere” di hashish

Condividi

Visualizzazioni 119

A Canicattì, nei pressi di piazza Quattro Novembre, i poliziotti del locale Commissariato hanno denunciato a piede libero un romeno di 24 anni sorpreso in possesso di un panetto di quasi 80 grammi di hashish in tasca, un involucro con dentro una dose di hashish, e un altro con poco meno di un grammo di marijuana. Nello stesso frangente, i poliziotti hanno colto un altro romeno, di 25 anni, in possesso di una dose di stupefacente. Ed è stato segnalato quale consumatore abituale alla Prefettura di Agrigento.