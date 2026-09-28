Canicattì, denunciata donna armata

Una donna di 46 anni residente a Pietraperzia, in provincia di Enna, è stata denunciata a piede libero dalla polizia dopo essere stata colta in possesso di un coltello a scatto con una lama di 22 centimetri. Lei, con precedenti, è stata controllata e perquisita nel centro cittadino di Canicattì dai poliziotti del locale Commissariato. L’arma è stata nascosta nella borsetta tra gli effetti personali. Il coltello è stato sequestrato e gli atti trasmessi alla Procura di Agrigento. L’ipotesi di reato è porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.
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