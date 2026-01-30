Canicattì, cinque bossoli a salve per una donna

A Canicattì una donna di 49 anni ha trovato davanti all’ingresso della propria abitazione, nel centro cittadino, cinque bossoli di pistola a salve. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno recuperato e sequestrato i bossoli. Indagini sono in corso avvalendosi anche, se disponibili, di video – sorveglianza.
Notizie correlate
-
Movida violenta nel Licatese: 5 D.A.C.Ur a giovani minorenni dopo una rissa in piazza Sant’AngeloCondividi Visualizzazioni 96 Prosegue con fermezza l’azione della Polizia di Stato contro i fenomeni di violenza...
-
La Regione replica all’Aica: “Il costo dei dissalatori non incide sulle bollette”Condividi Visualizzazioni 103 La Regione replica all’Aica. L’Azienda idrica dei Comuni agrigentini ha denunciato una duplicazione...
-
La Cassazione conferma il sequestro dei beni di Rosalia Messina DenaroCondividi Visualizzazioni 106 La Cassazione ha confermato il sequestro dei soldi e dei gioielli nascosti in...