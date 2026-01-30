Canicattì, cinque bossoli a salve per una donna

Condividi

Visualizzazioni 116

A Canicattì una donna di 49 anni ha trovato davanti all’ingresso della propria abitazione, nel centro cittadino, cinque bossoli di pistola a salve. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno recuperato e sequestrato i bossoli. Indagini sono in corso avvalendosi anche, se disponibili, di video – sorveglianza.