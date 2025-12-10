Canicattì, Calogero Scaglione è stato vittima di un incidente

Calogero Scaglione, 35 anni, autotrasportatore, rinvenuto morto incastrato tra due camion domenica scorsa in via Diaz a Canicattì, è stato vittima di un incidente. Come accertato dai Carabinieri, lui ha posteggiato il suo camion in salita. Il mezzo pesante però si è improvvisamente mosso, lo ha travolto e lo ha schiacciato contro un altro mezzo posteggiato. E’ morto sul colpo. Le indagini si sono avvalse delle risultanze investigative e di alcune testimonianze raccolte sul posto.
