Canicattì, brucia l’auto del cognato. Denunciato

A Canicattì i Carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 50 anni, presunto reo di avere appiccato un incendio a danno dell’automobile posteggiata del cognato, in pessimi rapporti con lui. A fronte dei dissidi tra i due e delle tracce di liquido infiammabile rilevate, i Carabinieri hanno indagato e, avvalendosi in particolare dei video – sorveglianza nella zona teatro del rogo, hanno incastrato il denunciato di danneggiamento a seguito di incendio.
