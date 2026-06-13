Canicattì, autotrasportatore aggredito e rapinato: banditi in fuga con la sua auto

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Momenti di paura a Canicattì, dove un autotrasportatore cinquantenne è stato vittima di una violenta rapina nella zona di viale della Vittoria. L’uomo sarebbe stato preso di mira da due malviventi che viaggiavano a bordo di uno scooter e che, secondo una prima ricostruzione, lo hanno investito mentre si stava avvicinando al proprio fuoristrada.

Dopo l’impatto, la vittima è finita a terra ed è stata brutalmente aggredita. I rapinatori, armati di pistola, lo avrebbero colpito più volte, utilizzando anche il calcio dell’arma. Una volta immobilizzato l’uomo, i due si sono impossessati del denaro che aveva con sé e sono poi fuggiti a bordo del suo veicolo.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per individuare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il cinquantenne è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove i sanitari gli hanno riscontrato diversi traumi. Determinanti per le investigazioni potrebbero rivelarsi le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nell’area, già al vaglio degli inquirenti.