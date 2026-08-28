Canicattì, auto in fiamme nella notte: benzina vicino alla vettura, si indaga per incendio doloso

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Notte di paura a Canicattì, dove un’automobile appartenente a una donna di 63 anni è stata interessata da un incendio. L’episodio ha fatto scattare le indagini della polizia, che stanno verificando l’eventuale natura dolosa del rogo.

A richiamare l’attenzione degli investigatori è soprattutto un elemento emerso durante i primi accertamenti: nelle immediate vicinanze della parte anteriore della Renault Clio sarebbe stata trovata una chiazza di benzina. Un particolare che potrebbe indicare che le fiamme non siano partite accidentalmente.

Il principio d’incendio è stato notato da un vicino della proprietaria, che si è accorto della presenza delle fiamme e ha agito rapidamente, riuscendo a domare il rogo. Il suo intervento avrebbe evitato che l’incendio provocasse danni maggiori alla vettura o potesse estendersi ad altri beni.

Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire chi possa aver appiccato il fuoco, qualora l’ipotesi dolosa dovesse essere confermata.

Tra gli elementi che potrebbero risultare decisivi per le indagini ci sono anche gli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori stanno verificando la disponibilità di eventuali registrazioni che possano aver immortalato persone o movimenti sospetti nelle ore dell’incendio.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’eventuale movente. Gli accertamenti della polizia proseguono per fare luce sull’episodio e verificare ogni possibile pista.