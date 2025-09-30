Canicattì, auto contro scooter. Morto un quindicenne. Sindaco sospende eventi e manifestazioni

Condividi

A Canicattì, poco dopo mezzanotte, lungo il Viale della Vittoria, nei pressi della villa comunale, un’automobile si è scontrata con uno scooter. E’ morto un ragazzo di 15 anni, prossimo a compierne 16 a breve, Mattia Iannuzzo, alla guida del mezzo. Ferita gravemente, ma non in pericolo di vita, una coetanea sulla sella. Iannuzzo è morto poco dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Indagini sono in corso al fine di accertare le cause del sinistro. Le due persone a bordo dell’auto, una Fiat 500, non hanno prestato soccorso. Poi i due, canicattinesi di 19 e 25 anni, poche ore dopo si sono presentati in Commissariato. Il sindaco, Vincenzo Corbo, ha sospeso eventi e manifestazioni in piazza fino al 5 ottobre. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)