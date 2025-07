Canicattì, arresto per minacce e tentata estorsione

Condividi

Visualizzazioni 115

A Canicattì, su ordine del Tribunale di Agrigento, è stato arrestato ai domiciliari un canicattinese di 24 anni, già condannato (e ha scontato la pena) per estorsione a danno dei genitori. Adesso è stato nuovamente ristretto per tentata estorsione allorchè ha incendiato della carta e minacciato di incendiare tutto se i genitori non gli avessero consegnato 20 euro per comprarsi la droga. La coppia, esasperata da tale condotta protratta nel tempo, lo ha denunciato.