Canicattì, arrestate due presunte venditrici di fumo

A Canicattì i poliziotti del locale Commissariato hanno arrestato due donne canicattinesi di 21 e 26 anni. Gli agenti, indotti da sospetti investigativi, hanno eseguito una perquisizione mirata. E in un’abitazione in una traversa di via Vittorio Emanuele hanno sorpreso le due in possesso di 450 grammi di hashish, alcune dosi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento della droga. Sono state trasferite nel carcere di Agrigento in attesa dell’udienza di convalida da parte del Tribunale.
