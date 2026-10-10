Canicattì, accoltella il cassiere durante una tentata rapina: arrestato il 37enne

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È finito in carcere il 37enne di Canicattì che giovedì pomeriggio avrebbe tentato di rapinare il supermercato Lidl di via Regina Elena, aggredendo il cassiere di 26 anni con un pugno al volto e una coltellata alla gamba destra.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Polizia di Canicattì a meno di 24 ore dai fatti. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, si era presentato spontaneamente negli uffici di polizia circa mezz’ora dopo l’aggressione, pronunciando una frase inquietante: «Se non mi portate in carcere, ammazzerò qualcuno!».

La vittima, un giovane originario del Nisseno, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale. Fortunatamente, le ferite riportate non hanno messo in pericolo la sua vita. Sono stati proprio il racconto del cassiere e gli elementi raccolti dagli investigatori a consentire di ricostruire la dinamica dell’accaduto, avvenuto nel corso del pomeriggio all’interno del supermercato. Il trentasettenne è indagato per tentata rapina, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. Dopo gli adempimenti di rito, è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli dell’episodio che ha provocato paura tra i presenti e riportato l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi frequentati quotidianamente da lavoratori e cittadini.