Canicattì, 400 grammi di hashish lanciati dal balcone: arrestato 18enne

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È finito nei guai un giovane di 18 anni di Canicattì, arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del ragazzo, insospettiti dalla possibilità che potesse detenere droga. Durante il controllo, il 18enne avrebbe cercato di disfarsi dello stupefacente lanciandolo dalla finestra.

Si trattava di circa 400 grammi di hashish. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo aver gettato la droga il giovane avrebbe tentato di recuperarla e di allontanarsi, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti.

L’arresto è avvenuto in flagranza. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare dell’obbligo di dimora.